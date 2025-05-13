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فيديو لطفل على كرسي الإمام الأكبر يقرأ متونا وشيخ الأزهر واقفا يثير تفاعلا

12:27 م الثلاثاء 13 مايو 2025

أحمد الطيب

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم، بمكبته الطفل أنس ربيع التلميذ بالصف الثاني الابتدائي، والذي تمكن من حفظ الكثير من المتون.

ونشر الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، عبر صفحته على "فيسبوك" فيديو، لحطة استقبال شيخ الأزهر للطفل أنس.

وظهر في الفيديو شيخ الأزهر، وترك للطفل الصغير مكانه للجلوس عليه، وحرص على الاستماع له وهو يلقى أحد المتون الأزهرية، وسط إعجاب وتصفيق الحضور.


وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد استقبل في وقت سابق الطالب الأزهري الصغير أنس مصطفى ربيع، وذلك بعد إبداعه في حفظ القرآن الكري

وكتبت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر، والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أجمل صورة في الدنيا كلها، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهو بيعلم أنس وبينصحه.. علم وحكمة ورحمة، وأنس وهو بيتلقى الحكمة وكله انتباه ووعي وبراءة، ربنا يديم نعمته علينا.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر أنس ربيع
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