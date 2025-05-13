الأكاديمية الطبية العسكرية: فتح باب التسجيل للدراسات العليا لمقدمي الخدمة الصحية 2025- 2026

كتب- محمد سامي:

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 2025/ 2026 لجميع تخصصات مقدمي الخدمة الصحية من (الأطباء البشريين- الصيادلة- أطباء الأسنان- التمريض- العلاج الطبيعي)؛ للحصول على الدرجات العلمية (الدبلومات المهنية- الماجستير- الدكتوراه- البورد) بالمعاهد التابعة للأكاديمية ومركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل.

ويأتي ذلك طبقًا للبرامج الآتية :

أولاً: مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل

1 - الدبلومات المهنية، ومدة الدراسة بها سنة دراسية في تخصصات :

(إدارة الجودة وإدارة الرعاية الصحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية- التغذية في الرعاية الصحية للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعي- علاج الألم للأطباء البشريين من حملة الماجستير في جميع التخصصات- تجميل الجلد والليزر لإخصائي الجلدية من حملة الماجستير أو الدبلومة الحديثة (سنتين).

2 - البورد المصري بالأكاديمية الطبية العسكرية لجميع تخصصات الطب البشري من حاملي بكالوريوس الطب والجراحة، وتكون مدة الدراسة بها (4- 7) سنوات حسب التخصص، وجراحة الوجه والفكين لحاملي بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، وتكون مدة الدراسة (5) سنوات، وتمريض الطوارئ والحالات الحرجة لحاملي بكالوريوس التمريض ومدة الدراسة (3) سنوات، والصيدلة الإكلينيكية لحاملي بكالوريوس الصيدلة ومدة الدراسة (3) سنوات، والعلاج الطبيعي لحاملي بكالوريوس العلاج الطبيعي ومدة الدراسة (4) سنوات .

ثانيًا: معهد الطب العسكري :

يقوم المعهد بتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية :

(جراحة وطب الميدان للحاصلين على بكالوريوس الطب البشري- إدارة الإمداد الطبي للحاصلين على بكالوريوس الطب البشري والصيدلة- الطب الرياضي للحاصلين على بكالوريوس الطب البشري- تمريض الطوارئ والكوارث للحاصلين على بكالوريوس التمريض- العلاج الطبيعي الرياضي للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي- جراحة ميدان أسنان للحاصلين على بكالوريوس طب الفم والأسنان- الإدارة والتخطيط والسياسات الصحية لجميع تخصصات مقدمي الخدمة الصحية- التأهيل البدني للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي- إدارة الطوارئ لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

ثالثًا: معهد الصحة والوقائيات العسكري :

ويقوم المعهد بتنفيذ برامج الماجستير/ الدكتوراه في التخصصات الآتية :

(الأمراض المعدية والوبائيات لتخصصات الطب البشري- الصحة العامة لتخصصات الطب البشري والصيدلة- صحة البيئة لجميع مقدمي الخدمة الصحية- إدارة الصحة والسلامة المهنية لجميع مقدمي الخدمة الصحية- الرعاية الصحية الأولية لتخصصات الطب البشري- إدارة المستشفيات لجميع مقدمي الخدمة الصحية- الكائنات الدقيقة الطبية لحاملي بكالوريوس الطب والجراحة والصيدلة- التغذية الإكلينيكية لحاملي بكالوريوس الطب والجراحة- الصحة النفسية لتخصصات الطب البشري والصحة النفسية- صحة المسنين لتخصصات الطب البشري والتمريض والعلاج الطبيعي- التغذية في الرعاية الصحية لحاملي بكالوريوس الطب والجراحة والصيدلة- الصحة العامة للفم والأسنان وطب الأسنان الوقائي لحاملي بكالوريوس طب الفم والأسنان- إدارة التمريض لحاملي بكالوريوس التمريض- صحة عامة تمريض لحاملي بكالوريوس التمريض- المعلوماتية الحيوية لجميع مقدمي الخدمة الصحية- المعلوماتية الصحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية والمبرمجين- الصحة العالمية لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

رابعًا: معهد طب الطيران والفضاء العسكري

ويقوم المعهد بتنفيذ برامج الماجستير/ الدكتوراه في التخصصات الآتية :

(درجة الماجستير في طب الطيران والفضاء لتخصصات الطب البشري- الماجستير في تمريض الطيران لتخصصات التمريض- الدكتوراه في طب الطيران والفضاء لتخصصات الطب البشري).

خامسًا: معهد الطب البحري والأعماق العسكري

يقوم المعهد بتنفيذ برامج الماجستير/ الدكتوراه في التخصصات الآتية :

(ماجستير طب الأعماق والعلاج بالأكسجين لتخصصات الطب البشري- دكتوراه طب الأعماق والعلاج بالأكسجين لتخصصات الطب البشري).

الأوراق المطلوبة :

(صورة بطاقة الرقم القومي- صورة شهادة البكالوريوس- صورة شهادة الامتياز- عدد (6) صور شخصية- السيرة الذاتية).

على أن يكون التسجيل بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 06/ 2025 .