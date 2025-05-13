الصحة: إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العجوزة التخصصي – التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة – في إنقاذ حياة مريضين من روسيا والمملكة العربية السعودية في عمليتين دقيقتين بالقلب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الحالة الأولى تعود لسائح روسي نُقل من مدينة الغردقة إثر إصابته بانقطاع كامل في العقدة الكهربائية للقلب، حيث تم التعامل معه فور وصوله بإجراء الإسعافات الأولية، وتوصيله بمنظم مؤقت للقلب، قبل أن يخضع لاحقًا لعملية دقيقة تكللت بالنجاح، تم خلالها تركيب منظم دائم ثنائي القطب، مضيفًا أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة وفقًا لأحدث البروتوكولات العالمية في كهروفيسيولوجيا القلب.

وفي السياق ذاته، تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من إنقاذ مريض سعودي وصل إلى المستشفى في حالة حرجة إثر أزمة قلبية حادة، حيث خضع لتقييم طبي عاجل أعقبه تدخل باستخدام القسطرة القلبية المتقدمة، أُجري خلاله تركيب دعامتين لإنقاذ حياته، وقد استقرت حالته.

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن العمليتين تعكسان التزام الأمانة بتقديم أعلى معايير الرعاية المتخصصة، لا سيما في مجالات القلب والطوارئ الدقيقة، مشيرة إلى أن الجهود الطبية تمت تحت إشراف الدكتور أحمد سمير فودة، مدير عام المستشفى، بالتعاون مع فرق طبية متخصصة، تضم نخبة من أساتذة واستشاريي أمراض القلب وكهروفيسيولوجيا القلب.

وقد شارك في التدخل الخاص بالحالة الروسية، الدكتور أحمد طاهر (استشاري كهروفيسيولوجيا القلب بمستشفيات قصر العيني)، والدكتور جمال عبدالحفيظ رئيس قسم القلب، والدكتورة الزهراء محمد عبدالرحيم، والدكتور محمد إمام، إلى جانب الفريق الفني الذي ضم فاطمة مسعد، ورانيا، وأحمد عباس من طاقم التمريض، وفني الأشعة محمد الروبي.

أما في حالة المريض السعودي، فقد تم التدخل الطبي تحت إشراف الدكتور خليل مدكور رئيس قسم السياحة العلاجية، وبمتابعة دقيقة من الدكتور جمال عبد الحفيظ، رئيس قسم القلب وضم الفريق الطبي، الدكتور عمرو حنفي، والدكتور حمدي صالح، والدكتور أحمد عبد القادر، والدكتور أحمد سامي، مع مشاركة أحمد حمدي من طاقم التمريض، وفني الأشعة حسام شتا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سمير فودة، مدير عام مستشفى العجوزة، إن النجاحات التي حققها المستشفى في علاج الحالات الحرجة تعكس التطور المستمر في جودة الأداء الطبي داخل المستشفى، وتؤكد التزامنا بتقديم رعاية طبية متخصصة وفق أعلى المعايير، مضيفًا أن كل عملية ناجحة تؤكد قدرة مستشفى العجوزة على التعامل مع الحالات الصعبة بكفاءة.

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