الجيزة: ضبط معمل غير مرخص يغش الزبدة البلدي باستخدام سمن صناعي

كتب- محمد أبو بكر:

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين في التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن الغش التجاري.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين من ضبط معمل غير مرخص يقوم بتقليد وغش الزبدة البلدي باستخدام سمن صناعي ومكسبات طعم ورائحة وذلك في نطاق مركز ومدينة العياط.

جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين حيث تم توجيه حملة تموينية إلى المعمل موضوع الشكوى وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعدة للتداول وتم تحرير محضر جنح بالواقعة تضمن العمل بدون ترخيص وغش تجاري وعدم وجود فواتير للمضبوطات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى مواصلة حملات التصدي لأي غش أو تلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا أن الحملات التموينية مستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأن أجهزة المحافظة تتعامل فورًا مع أية بلاغات واردة للحفاظ على سلامة المواطنين وجودة المعروضات الغذائية.

من جانبه أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه قد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة والتي شملت 10 كراتين شورتنج زنة الكرتونة 25 كجم، و40 كرتونة منتج نهائي زنة الواحدة 5 كجم، و20 كرتونة منتج نهائي زنة الكرتونة 10 كجم.

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