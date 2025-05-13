رئيس "العربية للتصنيع" يتفقد مواقع إنشاء مصانع تدوير المخلفات بكفر الشيخ

كتب- محمد سامي:

أجرى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، زيارة تفقدية لأعمال إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بكل من مدينتي كفر الشيخ ودسوق، والتي تنفذها الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD)، إحدى شركات الهيئة، ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر (برنامج المخلفات الصلبة) الممول من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة وعدد من قياداتها.

وخلال الزيارة، أكد رئيس الهيئة، أهمية التعاون القائم مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدًا بالجهود المشتركة لتفعيل منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الظروف البيئية والمعيشية للمواطنين، وتقليل معدلات التلوث، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتوطين صناعة وطنية لإدارة المخلفات، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى التزام شركة ABD بالانتهاء من تنفيذ المشروعات في إطار الجدول الزمني المحدد، موضحًا أنها تقوم حاليًا بإنشاء أربعة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بنظام المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مصنع خامس بقرية ريفا بمحافظة أسيوط.

وتشمل المصانع الثلاثة الجاري تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ مدن كفر الشيخ، ودسوق، والحامول، إلى جانب المصنع الرابع بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا لكل مصنع.

وأوضح أن جميع المصانع يتم إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمواصفات الفنية، مع مراعاة النواحي الجمالية والحضارية.

كما شدد اللواء مختار عبد اللطيف، على أهمية تعميق التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في هذه المصانع، من خلال التعاون بين مصانع الهيئة المختلفة والاستفادة من الخبرات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وخلال الجولة، استمع رئيس الهيئة، إلى عرض تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروعات، وناقش العاملين والاستشاريين الفنيين، بالإضافة إلى ممثلي استشاري البنك الأوروبي، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من جميع العاملين ومشيدًا بالدور المجتمعي الذي تؤديه شركات الهيئة في خدمة المجتمع.

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد طرح مناقصة عالمية لإنشاء المصانع الأربعة، تقدمت لها عدة تحالفات دولية، من بينها تحالف يوناني-تركي، وقد فازت بها الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) بعد منافسة قوية.

اقرأ أيضًا:

ممثل المستأجرين يكشف لمصراوي أبرز النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم

موجة حارة في هذا الموعد ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

شركة أوراسكوم: أسعار الوحدات السكنية في الجونة ترتفع 15% سنويا