صور| إزالة عقار مخالف بعين شمس وإحالة مسؤولين للنيابة.. والوزيرة: رسالة للمخالفين

كتب- محمد نصار:

تلقت وزارة التنمية المحلية، شكوى من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة الألف مسكن بحي عين شمس بمحافظة القاهرة بقيام صاحب عقار مخالف بإعادة ترميم وبناء ما تم إزالته من أدوار مخالفة وفض تشميع المحال غير المرخصة بذات العقار مما يتسبب في خطورة كبيرة على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، بالتوجه إلى مقر العقار لفحص الشكوى حيث تبين وجود أعمال ترميم وإعادة بناء لما تم إزالته من أدوار مخالفة منذ عدة أسابيع بالإضافة إلى عدم الإزالة الكاملة للمبنى وفقًا للقرارات السابقة في الواقعة، كما قام صاحب العقار بفض جميع الأختام الموجودة على المحال التجارية الموجودة في الدور الأرضي للعقار والتي سبق وتم غلقها، لكنه أعاد فتحها وأتاحها للإيجار.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان الثلاثاء، إلى أن قطاع التفتيش تواصل مع قيادات محافظة القاهرة ومديرية أمن القاهرة وتم استدعاء المسئولين بالحي من الإدارات المعنية ومقاوم الهدم التابع للحي وشرطة المرافق، حيث تم إحضار حفارين واعتلاء العقار المخالف والبدء في إزالة أدوار العقار الـ 7 فرضًا لهيبة الدولة وردعًا للمخالفين.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بقطع جميع المرافق عن العقار ورفع العدادات وعدم التعامل معه نهائيًا لكونه بدون ترخيص، كما قررت وزيرة التنمية المحلية، إحالة جميع مسؤولي الحي المتقاعسين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقار وإعادة فتح المحلات التجارية بعد تشميعها إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها، كما تقرر تحرير محاضر بجميع المخالفات ضد صاحب العقار وإحالتها للجهات القضائية للتحقيق.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي عقارات مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ولا تهاون في التصدي للبناء بدون ترخيص.

ووجهت منال عوض، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بالمتابعة اليومية لتلك الواقعة والانتهاء من تنفيذ إزالة العقار حتى سطح الأرض ليكون رسالة لجميع المخالفين لعدم ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن.

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