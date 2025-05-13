25 صورة.. كامل الوزير يستقل الأتوبيس الترددي BRT ويتفقد المحطات

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، بطول 35 كم.

واستقل الوزير، أحد أتوبيسات المشروع، وتفقد المحطات الـ14 التي تشمل: محطة عدلي منصور، ومحطتين على كوبري مشاة (بهتيم وأكاديمية الشرطة)، و11 محطة سطحية بنفق مشاة، اطمأن خلالها على جاهزية البنية التحتية واستعدادات التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن المشروع يمثل نقلة حضارية في وسائل النقل الجماعي، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، ويحافظ على البيئة من خلال استخدام أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة، تم تصنيعها بالكامل في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الأتوبيسات.

وأضاف أن الأتوبيسات المكيفة ستعمل بمعدل تقاطر 3 دقائق، لتصل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، بما يعادل 20 أتوبيسًا في الساعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 راكب في الاتجاهين خلال مرحلتي المشروع الأولى والثانية.

وخلال الجولة، تابع الوزير آليات ربط المحطات بالمواقف أسفل الطريق الدائري، وتنظيم حركة المشاة، ومنظومة إصدار التذاكر والبوابات الإلكترونية.

كما وجّه بتيسير الانتقال بين محطة عدلي منصور بالمشروع والمحطة المركزية التبادلية التي تخدم خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وتابع الوزير تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل 21 محطة حتى تقاطع الفيوم، مرورًا بمحور المريوطية والمتحف المصري الكبير، إضافة إلى أعمال تطوير الطريق الدائري في قطاعه الغربي، وإنشاء كوبري الوراق الجديد، ورفع كفاءة قطاعات الطريق بطول 34 كم.

وشملت الجولة أيضًا متابعة تنفيذ الطرق الخدمية السطحية، وأعمال منظومة النقل الذكي (ITS) لتحقيق السلامة المرورية، إلى جانب مشروعات محاور الربط الجديدة مثل محور المرج ومحور السكة الحديد (شارع الجزائر)، ومحور المريوطية الذي يربط الطريق الدائري بالطريق الأوسطي.

وأكد الوزير أهمية مشروع BRT كأحد الشرايين الرئيسية التي تربط شرق العاصمة بغربها، ويوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة تتكامل مع وسائل النقل الأخرى كالمترو والقطار الكهربائي، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير التشغيل والسلامة والإعلان.

يذكر أن مشروع BRT حول القاهرة الكبرى يمتد بطول 110 كم، ويضم 48 محطة و4 مراكز شحن، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، يجري حاليًا استكمال محطاتها وفق المخطط الزمني.

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