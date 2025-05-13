نشرة التوك شو| مقترح بتخفيض رسوم عبور السفن عبر القناة وأديب يعلق على هدية قطر لـ "ترامب"

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الفريق أسامة ربيع: ندرس تخفيض رسوم عبور السفن عبر قناة السويس بنسبة 15%

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن دراسة جادة لتقديم حزمة من التخفيضات على رسوم عبور السفن عبر القناة، موضحًا أن نسبة التخفيضات المقترحة تتراوح ما بين 12% و15%.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أشار ربيع إلى أن هذا المقترح قيد المناقشة حاليًا مع رئيس الجمهورية، مرجحًا إمكانية تطبيق هذه التخفيضات خلال الأيام القليلة المقبلة فور صدور الموافقة الرسمية.

قصر السماء.. عمرو أديب يعلق على هدية قطر لـ "ترامب"

علق الإعلامي عمرو أديب على هدية قطر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية زيارته لمنطقة الخليج، موضحًا أن الهدية عبارة عن طائرة رئاسية فارهة، تُقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إن ترامب نفسه صرح للصحفيين بـ "جرأة" عن هذه الهدية، مؤكدًا: "أبقى غبي لو رفضت الهدية".

سمير فرج: جميع استثمارات "اقتصادية القناة" تُدار بنظام حق الانتفاع وليس البيع

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت وجهة عالمية للاستثمار، حيث تضم مناطق صناعية واستثمارية روسية وصينية وإماراتية وبولندية، مشيرًا إلى أن جميع الاستثمارات تُدار بنظام حق الانتفاع وليس البيع.

وأوضح فرج خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد،أن الدولة لا تبيع الأراضي في المنطقة الاقتصادية، بل تمنحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، لضمان الحفاظ على ملكية الدولة للأراضي وتشجيع الاستثمار طويل الأمد.

متحدث الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير القطاع.. والتمريض في صدارة أولويات الدولة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات الصحية الضخمة بتكلفة إجمالية بلغت 215 مليار جنيه، موضحًا أن الجهود تتواصل لإنشاء مستشفيات جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القائمة.

وقال عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن القضاء على قوائم الانتظار كان هدفًا وتوجيهًا رئاسيًا، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

أبو الغيط: لا أحد يفهم ترامب وأتطلع لوقف إطلاق النار بغزة خلال زيارته

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يمكن لأي سياسي أو خبير في العلاقات الدولية أن يتنبأ بما سيصدر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، والتي تبدأ الثلاثاء.

وقال أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إنه راقب ترامب "بإمعان شديد" خلال فترتيه الرئاسيتين، وتوصل إلى قناعة مفادها أنه "لا ينبغي لأي سياسي أو مشتغل بالعلاقات الدولية أن يتصور أو يزعم أنه قادر على فهم ما يمكن أن يصدر عن ترامب من نوايا وأفكار ومبادرات. لا شيء ينبغي توقعه، وينبغي في المقابل توقع كل شيء".

أسامة ربيع: تراجع ملحوظ لأعداد السفن بقناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأوضاع في المنطقة لا تزال متوترة، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية ما زالت مستمرة ضد إسرائيل، ولم يتم التوصل إلى هدنة حقيقية في قطاع غزة حتى الآن، ما يؤثر سلبًا على استقرار حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن شهر إبريل شهد تراجعًا ملحوظًا في عدد السفن العابرة للقناة، نتيجة استمرار التوترات في البحر الأحمر.