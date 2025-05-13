أديب عن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الحرارة: "تخفيف أحمال" أم "حوادث متفرقة"؟

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على تكرار انقطاع التيار الكهربائي في أوقات ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إن مصر على أعتاب فصل الصيف الذي سيكون أكثر حرارة، موضحًا أنه إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالكهرباء، فيجب النظر فيها بجدية.

ولفت أديب إلى أنه سبق وأن تحدث مبكرًا عن أزمة تخفيف الأحمال في العام الماضي، لكنه واجه انتقادات واسعة، معقبًا: "أقول ذلك مبكرًا لنكون جاهزين من دلوقتي".

ونوّه الإعلامي إلى أنه لوحظ في الأيام التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لتصل إلى 36 أو 37 درجة مئوية أو أكثر، يحدث انقطاع للتيار الكهربائي.

وأشار إلى أن السبب قد لا يكون بالضرورة نقصًا في الطاقة المتوفرة، لكن هذا الانقطاع أصبح أمرًا "ملاحظًا" في الأيام القليلة الماضية.

واستكمل أديب تساؤلاته قائلًا: "نسأل هل ما حدث في الأيام الماضية هو تطبيق لنظام تخفيف الأحمال، أم أنها مجرد حوادث متفرقة لا يجب التوقف أمامها؟".

وأوضح أن الإجابة الأولية تشير إلى أنها "حوادث متفرقة"، لكنه أكد على ضرورة "التنويه" لهذا الأمر نظرًا لتكراره وارتباطه بارتفاع درجات الحرارة.