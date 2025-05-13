كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالارتفاع غير المسبوق في قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يقومون به في دعم الاقتصاد الوطني. وقال أديب: "زي ما المصريين بالخارج مسوا على مصر بـ33 مليار دولار تحويلات لازم بلدهم تمسي عليهم".

وأوضح خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن حجم العملة الصعبة التي يحولها المصريون العاملون بالخارج سنويًا يقارب في قيمته حجم احتياطي النقد الأجنبي الموجود لدى البنك المركزي المصري.

وأضاف أديب أن الحكومة المصرية يقع على عاتقها مسؤولية تقديم حوافز وتسهيلات ملموسة للمصريين العاملين بالخارج، وذلك تقديرًا للدور الهام الذي يضطلعون به في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

ونوّه الإعلامي إلى أن جميع دول العالم تحرص على تقديم امتيازات وتسهيلات خاصة لمواطنيها العاملين في الخارج، معقبًا: "لازم الدولة تعمل حاجة للجدعان دول".

وشدد أديب في ختام حديثه على الأهمية القصوى لهذه التحويلات في زيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد ورفع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، مما ينعكس إيجابًا على مجمل الأوضاع الاقتصادية.