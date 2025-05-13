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شركة أوراسكوم: أسعار الوحدات السكنية في الجونة ترتفع 15% سنويا

07:00 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة

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كتب- محمد عبدالناصر

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة التابعة لأوراسكوم للتنمية، إن أسعار الوحدات السكنية في مدينة الجونة ترتفع بشكل سنوي 10% إلى 15%.

أكد عامر أن الشركة أطلقت محطة لتحلية المياه بمدينة الجونة، بالتعاون مع شركة DesalEgypt، باستثمارات 66 مليون جنيه.

وأضاف عامر، أن المحطة بالشراكة مع DesalEgypt المتخصصة في مجال تحلية المياه، وشركة إنيرجيا للصناعات السويدي هلال، وهي مجموعة صناعية متعددة التخصصات.

أضاف أن شركة SolarizEgypt دخلت في اتفاقية مدتها 25 عاماً مع أوراسكوم للتنمية لتزويد مدينة الجونة بكهرباء منخفضة التكلفة من خلال تركيبات الألواح الشمسية.

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شركة أوراسكوم أسعار الوحدات السكنية في الجونة الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محطة لتحلية المياه بمدينة الجونة
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