حدث في منتصف الليل| السيسي يوجه بتقديم الدعم لصنع الله إبراهيم.. ومصر تسترد 25 قطعة أثرية من أمريكا

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم، وتابع ما اتخذته وزارة الصحة والسكان من إجراءات ورعاية طبية شاملة منذ بداية حدوث الإصابة.

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يمكن لأي سياسي أو خبير في العلاقات الدولية أن يتنبأ بما سيصدر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، والتي تبدأ الثلاثاء.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأوضاع في المنطقة لا تزال متوترة، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية ما زالت مستمرة ضد إسرائيل، ولم يتم التوصل إلى هدنة حقيقية في قطاع غزة حتى الآن، ما يؤثر سلبًا على استقرار حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد الركيزة الأساسية لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الصحة والتعليم على رأس أولوياته.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل.

استطاعت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة ممثلة في القطاع الثقافي وبالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في استعادة مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بعد جهود استمرت على مدار ثلاثة أعوام.