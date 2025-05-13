"شباب النواب" توافق على الموازنة الجديدة للأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية للتدريب للعام المالي 2025/2026 وذلك بحضور الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية .

واستهل النائب لدكتور محمود حسين رئيس اللجنة الاجتماع بالاشادة بجهود الدكتورة رشا راغب ولفريق عملها الدؤوب على جهدهم المبذول في مجال تدريب الكوادر البشرية بكافة قطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تأتي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كأحد أبرز الإنجازات المؤسسية في ملف تمكين الشباب.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تأسست لتكون منارة للتدريب والتأهيل وصقل القدرات، بحيث تُمكِّن الشباب من أداء دور محوري في مختلف مواقع العمل العام والإداري والتنفيذي داخل الدولة لافتا إلي أن القيادة السياسية حرصت منذ إطلاق هذه المبادرة الرائدة على أن تكون الأكاديمية بمثابة الحاضنة الوطنية لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، المؤهلة علميًا وعمليًا، المنفتحة على التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، والقادرة على صياغة المستقبل وصناعة القرار، في إطار من الوعي الكامل والانتماء العميق والقدرة على العمل الجماعي.

وأكد رئيس اللجنة أن الأكاديمية، أثبتت عبر برامجها المتنوعة وشراكاتها الدولية، قدرتها على مواكبة المستجدات المتسارعة في آليات التدريب، من خلال الدمج بين الجوانب العلمية والعملية، وتوظيف أدوات العصر في بناء المهارات، وهو ما انعكس على مستوى الأداء والتأثير للكوادر التي تخرجت من برامجها، والذين تولى كثير منهم مواقع مؤثرة في مؤسسات الدولة.

و أستعرض رئيس لجنة الشباب أبرز ملامح مشروعي قانوني الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للأكاديمية للعام المالي 2025/2026، ففيما يتعلق بالموازنة الجارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2025/2026 نحو 399.261.000 (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الموازنة الجارية للعام المالي 2024/2025 نحو 356.243.000 (ثلاثمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بزيادة متوقعة قدرها 43.018.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).

أما فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2025/2026 نحو 252.261.000 (مائتان واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2024/2025 نحو 236.243.000 (مائتان وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بزيادة متوقعة قدرها 16.018.000 (ستة عشر مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).

وأكد أنه بالنسبة لجانب الإيرادات، فإنه من المتوقع أن تبلغ تقديرات خسائر العام (عجز النشاط) خلال العام المالي 2025/2026 نحو 152.261.000 (مائة واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، في حين بلغت اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) للعام المالي 2024/2025 نحو 166.243.000 (مائة وستة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بخفض متوقع قدره 13.982.000 (ثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه)، فحين يُتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالي 2025/2026 نحو 252.261.000 (مائتان واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه) منها مبلغ 120 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة، في حين بلغت اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالي 2024/2025 نحو 236.243.000 (مائتان وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 90 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة، بزيادة متوقعة قدرها 16.018.000 (ستة عشر مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن اللجنة تؤمن بأهمية دعم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، فهذا الصرح الوطني ليس فقط كمؤسسة تدريب، بل كأداة استراتيجية لبناء المستقبل، وتجسيد عملي لرؤية مصر في تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري للدولة على أسس حديثة.

من جانبها أشارت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إلى البرامج والأنشطة التدريبية التي تقوم الأكاديمية بتنفيذها من أبرزها برامج تدريب النشء من سن 13 حتى 18 عام مع إعداد لقاءات دورية لأولياء أمورهم كنوع من الإرشاد النفسي لهم وكيفية استثمار الطاقة البشرية وإعدادهم كقادة للمستقبل ، لافتة إلي أن الأكاديمية قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية تحت عنوان "أبدأ بنفسك" لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الشاذلي مدير الإدارة المالية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أنه قد تم إعداد مشروعي الموازنة والخطة للأكاديمية بالتنسيق مع وزارة المالية وأنه تم إعدادهما في ضوء التحديات التي تواجهها الأكاديمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ثمن فيه عدد من أعضاء اللجنة الجهود التي تبذلها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى الارتقاء والاستثمار في العنصر البشري، وأشاد النائب محمد لبيب وكيل اللجنة بتنفيذ توصياته التي قد أوصي بها العام الماضي بتدريب النشء في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كما طالبت النائبة هادية حسني بوضع بروتوكول تعاون ما بين الاكاديمية والاتحادات الرياضية بإعداد برامج تدريبية لتدريب وتأهيل العنصر البشري بالاتحادات الرياضية(أعضاء مجالس الإدارات، والرياضيين).

من جانبها طالبت النائبة ولاء عبد الفتاح بإعداد برامج جديدة لطلاب الجامعات المصرية، واشارت النائبة نجوى خلف بوضع برامج لذوي الهمم لتمكينهم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديًا، كما طالبت سيادتها بإعداد برامج تدريب وتأهيل لذوي الهمم بالأكاديمية، مع دراسة فتح أقسام خاصة لذوي الهمم في كليات العلوم الرياضية، وفتح قسم تدريس لغة الإشارة للطلاب الصم والبكم بكليات الألسن واللغات، كما طالبت النائبة الدكتورة غادة علي بزيادة بند الأجور للسادة العاملين والمتعاقدين الجدد وذلك بغرض إضافة مشروعات وبرامج تدريبية جديدة.

وأكدت النائبة مرثا محروس على أن الأكاديمية الوطنية أعادت رسم وصياغة عملية التدريب والتأهيل في مصر حتى أصبح لها مكانة دولية بشهادة وإشادة مؤسسات التدريب الدولية، مطالبة بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتقديم التدريب للسادة العاملين بها لمواكبة التطور وإعدادهم إعدادًا جيد للحصول على الترقي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.