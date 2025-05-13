رئيسة "القومي للمرأة" تلتقي رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة

كتبت- نور العمروسي:

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة مديرية الحوكمة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وذلك علي هامش فعاليات المؤتمر رفيع المستوي لإطلاق "مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر" الذي نفذته منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

يهدف اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون بين المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة المقبلة في ضوء توصيات المؤتمر العادى العاشر لمنظمة المرأة العربية والذي ترأسته مصر منذ أيام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر والذي تضمن 8 توصيات عاجلة وأكد أهمية بلورة رؤية عربية موحدة في مواجهة العنف السيبراني وضمان بيئة رقمية آمنة للنساء والفتيات وضرورة إدراج التربية الرقمية والتثقيف القانوني في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي الرقمي لاسيما لدى الفتيات وتمكينهن من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، موضحة أن القطاع الخاص وشركاء التنمية قد أكدوا علي التزامهم بحماية المرأة من العنف السيبراني كما شددت علي ضرورة عمل مراجعة دولية للقوانين والتشريعات الخاصة باستخدام التكنولوجيا وتيسير العقبات أمام القطاع الخاص.

فيما أكدت الدكتورة تاتيانا تيبلوفا على أن المجلس سوف يكون شريكا في الموضوعات التي ستقوم المنظمة بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعنف السيبراني كما أشارت إلى أن المنظمة قامت بتطوير المؤشرات الخاصة بالعنف السيبراني والعنف الموجه ضد المرأة في مجال التكنولوجيا.