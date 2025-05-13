موجة حارة في هذا الموعد ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجويةـ، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 18 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري مع فرص ضعيفة جدًا أمطار خفيفة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح 7:5 درجات على معظم الأنحاء بداية من الجمعة 16 مايو.

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