قصر السماء.. عمرو أديب يعلق على هدية قطر لـ "ترامب"

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على هدية قطر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية زيارته لمنطقة الخليج، موضحًا أن الهدية عبارة عن طائرة رئاسية فارهة، تُقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إن ترامب نفسه صرح للصحفيين بـ "جرأة" عن هذه الهدية، مؤكدًا: "أبقى غبي لو رفضت الهدية".

وأشار الإعلامي إلى أن ترامب كان قد اشتكى في مناسبات سابقة من تأخر شركة بوينج في بناء الطائرة الرئاسية الجديدة المخصصة له.

وأوضح أديب أن الهدايا باهظة الثمن التي يتلقاها أي رئيس أمريكي تخضع لتعقيدات قانونية، مبينًا أنه يتعين عليه تسليمها عند مغادرة منصبه

ولفت إلى أن الطائرة القطرية المهداة يُطلق عليها "قصر السماء"، لما تتمتع به من فخامة وتجهيزات متطورة.

وتابع أديب أن ترامب يمثل "درسًا في البراجماتية" و"درسًا في تقديم مبرر لأي خطوة يتخذها"، مؤكدًا أن المرحلة الحالية في التعامل مع ترامب تتسم بالبحث عن تحقيق المكاسب والمصالح المتبادلة، حيث يسعى هو أيضًا إلى تحقيق مصالحه الخاصة.