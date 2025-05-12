سمير فرج: جميع استثمارات "اقتصادية القناة" تُدار بنظام حق الانتفاع وليس البيع

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت وجهة عالمية للاستثمار، حيث تضم مناطق صناعية واستثمارية روسية وصينية وإماراتية وبولندية، مشيرًا إلى أن جميع الاستثمارات تُدار بنظام حق الانتفاع وليس البيع.

وأوضح فرج خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد،أن الدولة لا تبيع الأراضي في المنطقة الاقتصادية، بل تمنحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، لضمان الحفاظ على ملكية الدولة للأراضي وتشجيع الاستثمار طويل الأمد.

وأشار اللواء فرج إلى أن دولة الإمارات استعانت بالقوات المسلحة المصرية عند تأسيسها، لافتًا إلى أن أول قائد للقوات المسلحة الإماراتية وأول قائد للقوات البحرية كانا من مصر، كما استعان الشيخ زايد في بدايات الدولة بخبرات بريطانية لإدارة الاقتصاد.

واختتم فرج أن الإماراتيين اكتسبوا خبرة اقتصادية وتنموية واسعة خلال 40 عامًا، ولذلك فإن مشاركتهم في المشروعات داخل مصر تمثل قيمة مضافة حقيقية، وتعد خطوة إيجابية في إطار التعاون العربي المشترك.