متحدث الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير القطاع.. والتمريض في صدارة أولويات الدولة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات الصحية الضخمة بتكلفة إجمالية بلغت 215 مليار جنيه، موضحًا أن الجهود تتواصل لإنشاء مستشفيات جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القائمة.

وقال عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن القضاء على قوائم الانتظار كان هدفًا وتوجيهًا رئاسيًا، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المبادرات الرئاسية الصحية الشاملة، التي تحمل شعار "رحلة حياة"، نجحت في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية المختلفة.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار بأن هناك توجيهًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع الفريق الصحي، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التمريض، على رأس أولويات الدولة.

وأوضح أن هذا التوجيه يأتي إيمانًا من القيادة السياسية بأن قطاع الصحة يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مشروع "حياة كريمة"، الذي يعتبر المشروع الوطني الأضخم لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وبيّن عبد الغفار أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم مهنة التمريض عبر مسارات متعددة، شملت تطوير منظومة التعليم والتدريب التمريضي، ورفع كفاءة الدراسة الأكاديمية، وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، بالإضافة إلى العمل على رفع مستويات الدخل للفريق الصحي، وفي مقدمتهم التمريض.

وقال: "إن من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا هو إقرار قانون (المجلس الصحي المصري) من قبل مجلس النواب، وهو القانون الذي يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي بشكل عام وفي قطاع التمريض بشكل خاص.

وأوضح أن هذا القانون أتاح لأول مرة بشكل منظم ومؤسسي فرصًا لبرامج تدريبية وزمالات تمريضية متخصصة، بما يسهم بشكل فعال في تطوير كفاءة التمريض ومهاراته المهنية، وذلك تماشيًا مع المعايير الصحية العالمية المعتمدة، وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى وهو رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري".