الرئيس السيسي يوجه بتقديم جميع أوجه الرعاية للروائي صنع الله إبراهيم

كتب-عمرو صالح:

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم، وتابع ما اتخذته وزارة الصحة والسكان من إجراءات ورعاية طبية شاملة منذ بداية حدوث الإصابة.

كما وجه الرئيس السيسي، باستمرار المتابعة وتقديم جميع أوجه الرعاية الخاصة للروائي الكبير وصولاً إلى استقرار حالته الصحية.

وتعرض الروائي صنع الله إبراهيم في الأول من شهر مايو للسقوط بمنزله ما أحدث إصابة نتج عنها كسر في عنق عظمة الفخذ الأيمن، وتم تشخيص الحالة والتعامل معها فور وصولها مستشفى معهد ناصر من قبل مجموعة من الاستشاريين، وإجراء التدخل الجراحي اللازم، وخروج الروائي صنع الله إبراهيم من العمليات بحالة صحية مستقرة.

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