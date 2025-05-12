ترشيح الدكتور أحمد صالح لرئاسة المركز القومي للسينما

كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، لـ"مصراوي"، ترشيح الدكتور أحمد صالح الأستاذ بالمعهد العالي للسينما، لمنصب رئيس المركز القومي للسينما، خلفا للدكتور حسين بكر رئيس المركز السابق.

جدير بالذكر أن منصب رئيس المركز القومي للسينما شاغر منذ أكثر من ستة أشهر، وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي، عندما رفض الدكتور أحمد فؤاد هنو، التجديد لحسين بكر، لعام جديد، وفضل تغيير رئيس المركز.

وتردد خلال الفترة الماضية ترشيح المخرج أكرم فريد لرئاسة المركز إلا أن هذا الترشيح لم يكتب له التوفيق، فقامت وزارة الثقافة بالبحث عن بديل.

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