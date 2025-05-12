"القناة للكهرباء" تعلن توصيل التيار لمطار وميناء العريش البحري

كتب- محمد صلاح:

زار المهندس سامي عرفه أبو وردة صباح اليوم ديوان عام المحافظة، والتقى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بحضور اللواء أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة.

ورحب المحافظ اللواء خالد مجاور، بالمهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق له، معربًا عن شكره وتقديره للدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لما يبذله من جهود كبيرة كان لها آثارها على قطاع الكهرباء في مصر.

من جانبه قدم المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء الشكر والتقدير والاحترام للوزير المحافظ اللواء ا ح خالد مجاور محافظ شمال سيناء على التعاون المثمر والبناء والذي كان له اثره الكبير في تنفيذ الشركة لكافة المشاريع التنموية والخدمية والقومية في زمن قياسي.

وأعلن رئيس الشركة، أنه تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمطار العريش وكذلك توصيل الكهرباء لميناء العريش البحري كذلك مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بإنشاء 17 محطة مياه كذلك مشروع استصلاح 500الف فدان كذلك مجمع الصناعات بالجفجافه كذلك المنطقة اللوجستية ببئر العبد كذلك مجمع أم مفروث بمدينة الحسنة سكني تحليه صرف صحي ورفع آبار كذلك الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية بوسط سيناء كذلك توصيل التيار الكهربائي لمدينة رفح الجديدة كذلك جاري التوصيل للأراضي الزراعية البديلة لعدد اربع تجمع بوسط سيناء كذلك.

كما قدم شرحًا عن خطة الشركة لإعادة تأهيل شبكة، وأكد أنه يتم حاليًا تنفيذ وإنشاء عدد كبير من مراكز خدمة العملاء في كافة مدن المحافظة وسوف يتم في القريب العاجل افتتاح عددًا منها، مؤكدًا أن الشركة جاهزة دائما لتنفيذ كافة المشاريع وتوفير كافة القدرات الكهربائية لتنمية شمال سيناء.

وعلى هامش زيارته لشمال سيناء عقد رئيس الشركة اجتماع موسع بديوان عام قطاع كهرباء شمال سيناء بعدها قام بزيارة لأحدث مركز خدمة عملاء تم انشاءه على احدث المواصفات القياسية العالمية ومؤسس بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ودار حوار مع المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بإنشاء هذا المركز بمدينة العريش ليكون احد شواهد التطوير بمحافظة شمال سيناء.

وطالب رئيس الشركة قيادات القطاع ببذل الجهد والعطاء والعمل الدائم على رفعت شأن القطاع كما طالبهم أيضا بضرورة العمل المستمر في مكافحة سرقات التيار الكهربائي مشددا علي أنه لا تهاون مع من يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية كما طالبهم ببزل الجهد في تحصيل مستحقات الشركة كما طالب سيادته بضرورة عمل برامج الصيانة الدورية للحفاظ على تقديم جوده الخدمات للمواطنين.