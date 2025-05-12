متحدث الصحة: مصر تخطو نحو حياة كريمة بإنجازات صحية غير مسبوقة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد الركيزة الأساسية لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الصحة والتعليم على رأس أولوياته.

خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح أن مفهوم الصحة يتجاوز الجوانب البدنية ليشمل الرفاهية النفسية والاجتماعية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة تضمن العلاج لكل مواطن.

ونوه عبد الغفار إلى التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مكافحة الأمراض، لا سيما القضاء على فيروس سي، والحد من الأمراض الوراثية، والأنيميا، والتقزم.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات حظيت بتكريم دولي من خلال شهادات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، تؤكد خلو مصر من أمراض مثل الحصبة، والحصبة الألمانية، والملاريا.

وشدد على أن مصر باتت رائدة عالميًا في استئصال فيروس سي، مستندًا إلى تقييمات الجهات الدولية التي أشادت بالتطور الملحوظ في المنظومة الصحية المصرية.

وأضاف أن الوزارة تراقب باستمرار نتائج المبادرات الرئاسية لتطوير القطاع الصحي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ورفع جودة الخدمات.

وأكد عبد الغفار أن هذه الإنجازات ليست مجرد ادعاءات، بل حقائق مدعومة بتقارير دولية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية "حياة كريمة" التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.