أسامة ربيع: تراجع ملحوظ لأعداد السفن بقناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر

كتبت- داليا الظنيني :

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأوضاع في المنطقة لا تزال متوترة، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية ما زالت مستمرة ضد إسرائيل، ولم يتم التوصل إلى هدنة حقيقية في قطاع غزة حتى الآن، ما يؤثر سلبًا على استقرار حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن شهر إبريل شهد تراجعًا ملحوظًا في عدد السفن العابرة للقناة، نتيجة استمرار التوترات في البحر الأحمر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار تنفيذ المشروعات التطويرية في القناة، قائلاً: “نقوم بمواصلة أعمال التطوير دون توقف، وقناة السويس جاهزة تمامًا لاستقبال جميع السفن فور الإعلان عن هدنة في المنطقة.”

وأضاف ربيع أن الهيئة لا تُحمّل الدولة أي أعباء مالية، مؤكدًا: "كل احتياجات قناة السويس تتم صناعتها داخل مصر، ولم نكلف الدولة دولارًا واحدًا".

وأعلن عن الانتهاء من محطة مياه الإسماعيلية الجديدة بتكلفة بلغت 600 مليون جنيه.