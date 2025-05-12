رياح وأتربة وأمطار قد تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية: شمالية غربية والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري مع فرص ضعيفة جدًا أمطار خفيفة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 25 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

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