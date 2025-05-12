القضاء على السوق السوداء.. موسى: قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج

كتبت- داليا الظنيني:

وجّه الإعلامي أحمد موسى، التحية لأبناء مصر العاملين في الخارج، مشيدًا بالارتفاع "غير المسبوق" في حجم تحويلاتهم المالية إلى أرض الوطن، والتي قاربت الـ 33 مليار دولار أمريكي، وهو رقم لم يسجله تاريخ التحويلات المصرية من قبل.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في شهر مارس من عام 2024 لعبت دورًا "محوريًا" في تحقيق هذا الإنجاز الضخم.

وأكد أن هذه الإجراءات نجحت بشكل كامل في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، التي كانت تستنزف موارد البلاد وتقوض جهود التنمية.

وأشار موسى إلى المقارنة بين حجم التحويلات الحالي وما كانت عليه قبل عقد من الزمان، موضحًا أنه في عام 2013، بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 18.5 مليار دولار.

وبيّن أن العام الجاري شهد "طفرة كبيرة" ونموًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي، لتصل التحويلات إلى ما يقارب الـ 33 مليار دولار، في قفزة نوعية تعكس الثقة المتزايدة من جانب المصريين في الخارج في قوة ومتانة الاقتصاد المصري ومستقبله الواعد.

وأكد الإعلامي أن جميع التحويلات المالية التي يرسلها المصريون العاملون في الخارج تدخل بشكل مباشر إلى البنك المركزي المصري، الذي يمثل "الوعاء الآمن للدولة".

وأشار إلى أن هذا التدفق الكبير للعملة الصعبة يعكس "وعي" أبناء مصر في الخارج وحرصهم الوطني الصادق على دعم وطنهم الأم من خلال القنوات الرسمية والقانونية، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.