تفاصيل لقاء المسلماني ووزراء إعلام الكويت والإمارات والبحرين ولبنان بالكويت

كتب- عمرو صالح:

شارك الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص ووزير الإعلام بمملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي في جلسة حوارية بملتقي الإعلام العربي بالكويت، تناولت تحديات الإعلام في زمن الذكاء الاصطناعي ، وسطوة وسائل التواصل.

وبحسب بيان الهيئة بحث المسلماني التعاون مع ورئيس المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله آل حامد ، ووزراء الإعلام في دولة الكويت ومملكة البحرين والجمهورية اللبنانية .

كما تناول لقاء المسؤولين العرب في الدول الخمس سبل مواجهة التحديات المتصاعدة من مخاطر التدخل الإعلامي الخارجي، إلي اقتصاديات الإعلام، وتهديد الذكاء الاصطناعي للإعلام والإعلاميين، وكذلك الفرص التي يمنحها التطور الرقمي المتسارع، وإمكانية تقليل المخاوف المحتملة واستثمار الفرص المتاحة.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدعوة لوزراء الإعلام العرب للمشاركة في منتدي القاهرة للإعلام ٢٠٢٥.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز قدرات قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية



