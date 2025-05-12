الطرد مرفوض.. "إسكان النواب" تقدم مقترحًا للقيم الإيجارية بـ"قانون الإيجار القديم"

كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم، بواقع 500 بدلًا من 1000 جنيه في المدن، و 250 جنيه بدلًا من 500 جنيه في القرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية.

يذكر ان المادة الثانية من القانون، أكدت أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ 1000جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.