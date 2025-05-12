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صنع الله إبراهيم يجري جراحة تغيير مفصل الحوض بنجاح

04:40 م الإثنين 12 مايو 2025

صنع الله إبراهيم

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كتب- محمد شاكر:

أجرى الأديب الكبير صنع الله إبرهيم، صباح اليوم، جراحة تغيير مفصل الحوض في مستشفى معهد ناصر بنجاح وخرج من غرفة العمليات.

وخضع "إبراهيم" للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة بعد تعرضه لكسر في الحوض، ما استدعى دعوات عاجلة من كتّاب ومثقفين مصريين لتوفير رعاية طبية شاملة تليق بمكانته الأدبية البارزة.

صنع الله إبراهيم من مواليد 1937، أحد أهم الروائيين العرب في القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، حيث جمع بين الأدب الجريء والنقد السياسي والاجتماعي الحاد، عُرف بأسلوبه الفريد الذي يمزج بين الواقعية والتجريب السردي، كما اشتهر بمواقفه الصادمة والمتمردة.

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صنع الله إبراهيم جراحة تغيير مفصل الحوض مستشفى معهد ناصر
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