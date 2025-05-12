انتصار السيسي رئيسة شرفية للهلال الأحمر المصري -صور
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كتب- محمد نصار:
قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي.
وأضافت قرينة الرئيس، في منشور عبر حسابها على "فيسبوك": يشرفني أن أتولى رئاسته الشرفية، واضعةً نصب عيني هدفًا واحدًا، أن نصل لأكبر عدد من المستفيدين، وأن نرتقي بخدماتنا لتليق باسم مصر.
وتابعت: أثق أن كل عضو في هذا المجلس سيكون إضافة حقيقية في مسيرتنا نحو توسيع أثر العمل الإنساني، وبناء مجتمع أكثر رحمة وتضامن.
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