إعلان

تنويه جوي بشأن طقس الثلاثاء.. أمطار وأتربة على هذه المناطق خلال ساعات

03:40 م الإثنين 12 مايو 2025

طقس القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أنه توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري مع فرصة ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

طقس

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز قدرات قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية

نتمسك بامتداد العقد.. نص مذكرة المستأجرين بشأن تعديلات الإيجار القديم

الحكومة: تحويل السيارات للغاز الطبيعي يوفر 2270 جنيها شهريا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أخبار الطقس الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- لماذا حددت "البترول" قيمة تعويض طلمبة البنزين بـ2000 جنيه؟
بعد الهبوط الكبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يقلص خسائره بحلول التعاملات المسائية