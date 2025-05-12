تنويه جوي بشأن طقس الثلاثاء.. أمطار وأتربة على هذه المناطق خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أنه توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري مع فرصة ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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