لا يصلح آدميًّا.. برلماني: مطلوب لجنة لمعاينة مبنى التأمين الصحي بملوي

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يستهدف سد فراغات متعلقة بملف التعليم الصيدلي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وطالب النائب وزارةَ الصحة بحل إشكالية مبنى التأمين الصحي في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، قائلًا: مبنى التأمين الصحي في ملوي لا يليق ولا يصلح آدميًّا؛ سواء بالأطباء أو المرضى، مطالبًا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى تخفيفًا على المرضى.

وتابع عضو مجلس النواب: "الناس مرمية في الشارع باليوم والاتنين، ماحدش بيسأل فيهم"، منتقدًا كذلك العجز في الأدوية بالتأمين الصحي؛ خصوصًا في ما يتعلق بالأمراض المزمنة.

وقال عضو مجلس النواب: أصحاب الأمراض المزمنة أصبحوا يتسولون العلاج، مطالبًا بأن تكون هناك آلية لمواجهة إشكالية ضعف المرتبات الخاصة بالأطباء والصيادلة؛ لمواجهة هجرتهم للخارج.

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