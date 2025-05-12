21 محطة بطول 31.8 كم.. تفاصيل الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة النقل، تفاصيل المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي تمتد بطول 31.8 كم.

ويبلغ عدد محطات المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو 21 محطة بينها 6 محطات علوية و15 محطة نفقية.

ويتقاطع الخط في هذه المرحلة مع الخط السادس للمترو والجاري دراسة تنفيذه في محطة السيدة عائشة، ثم يمر بطريق النصر حتى جامعة الأزهر مرورًا بمدينة نصر.

ويتبادل الخط الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ثم يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة.

كما يمتد الخط شرقًا بعد أكاديمية الشرطة حتى التجمع الأول مرورًا بمساكن الشباب والياسمين والبنفسج، وحتى موقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الدائري مع طريق القاهرة/ السويس.

وتعمل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، على دراسة مخطط لتنفيذ فرعة مستقبلية منها حتى مطار القاهرة.

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