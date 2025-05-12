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الأزهر: د. نصر فريد واصل بصحة جيدة ولا صحة لوفاته

12:52 م الإثنين 12 مايو 2025

الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، أمين هيئة كبار العلماء، إنه لا صحة للشائعة المتداولة عن وفاة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، وهو بصحة جيدة.

وقال عبر صفحته بـ "فيسبوك":على الكاذبين الخوف من الله، فقد حضر الدكتور نصر فريد واصل أمس جلسة هيئة كبار العلماء، وسيحضر اليوم جلسة مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر".

كان الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أصيب بجلطة في المخ قبل عدة أسابيع، نقل على إثرها على المستشفى لتلقي العلاج.

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الدكتور عباس شومان نصر فريد وفاة الدكتور نصر فريد مفتي الجمهورية الأسبق
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