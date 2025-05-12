توجيه عاجل من وزير الري بشأن توفير المياه للمزارعين

كتب- أحمد الجندي:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية والإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة المعنية خلال الفترة الماضية للتعامل مع موجة الحرارة المفاجئة الشديدة والغير معتادة فى هذا التوقيت من العام، والتي تتزامن مع دخول فترة أقصى الاحتياجات المائية وبدء زراعات الأرز بمحافظات الوجه البحري المصرح بزراعة الأرز بها .

وبحسب بيان لوزارة الري، الاثنين، شهدت الأيام الماضية تزايدا في الطلب على كميات المياه مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة الطلب على مياه الشرب والزراعة خاصة بمحافظات (كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الإسكندرية - البحيرة) وكذلك محافظات الصعيد ، مما استدعى قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإجراء مناورات على مدار الساعة بشبكة الترع والقناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة لتوجيه كميات مياه إضافية للأماكن التي شهدت طلب متزايد على المياه لكافة الاستخدامات .

و أكد "سويلم" خلال الاجتماع على توجيهاته السابقة بالتعامل الفوري وبشكل مرن مع أى طلبات للمياه بتوفير المياه للمزارعين لرى أراضيهم طبقا للمناوبات المقررة ، أيضا توفير المياه بالكميات والمناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب خاصة فى فترات تزايد معدلات الطلب على المياه.

ووجه الدكتور سويلم بإستمرار قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بمتابعة المناسيب والتصرفات بالشبكة الرئيسية وخلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى ، واتخاذ الإجراءات الفورية على مدار الساعة لتلبية كافة الاحتياجات المائية المطلوبة بالتنسيق مع إدارات الرى و مداومة المرور لمتابعة التزام الإدارات بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة .

ووجه بمواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص تحقيق المناسيب والتصرفات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب فى نهر النيل والترع ، مع قيام كل إدارة رى بعمل الموازنات المائية بنطاق الإدارة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب.

وشدد الدكتور سويلم على استمرار تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات، وصيانة محطات الرفع، طبقا للخطط والبرامج الزمنية الموضوعة مسبقا ، واستمرار التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .

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