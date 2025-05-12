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بكري يدعو للحضور المكثف لعزاء القاضي شعبان الشامي: أبلغ رد على الخونة الشامتين

12:34 م الإثنين 12 مايو 2025

الكاتب الصحفي مصطفى بكري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

طالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بالحضور المكثف في عزاء القاضي شعبان الشامي الرئيس السابق لمحكمة الجنايات وأمن الدولة، الذي وافته المنية، أمس.

وقال بكري عبر صفحته على موقع "X":"أبلغ رد على الخونة، الذين شمتوا في موت القاضي الجليل شعبان الشامي، الذي واجه القتلة من الإرهابيين بالعدل والقانون، هو الحضور المكثف في عزائه غدا الثلاثاء بمسجد المشير قاعة السلام".

وتابع:"قضاء مصر العادل النزيه، لا يخضع للابتزاز ولا التهديد، لقد سبق أن حطموا المحاكم، واغتالوا قضاة، واعتدوا على منازلهم، لكن قضاء مصر لا يعرف سوى العدل والقانون".

وأضاف:"رحم الله المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورحم كل سدنة العدل الذين رحلوا عن دنيانا".

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