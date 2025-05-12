الصحة: تعيين 261 طبيبًا بدرجة زميل مساعد في 34 تخصصًا طبيًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور قرارات بتعيين 261 طبيبًا من الأطباء المقيمين بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والحاصلين على درجة الماجستير، وذلك بدرجة "زميل مساعد"، موزعين على 34 تخصصًا طبيًا في 24 مستشفى ومعهدًا تابعًا للهيئة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بجودة الخدمات الطبية، مع التركيز على دعم وتأهيل الكوادر الطبية الشابة.

وأوضحت الوزارة، أن منظومة المستشفيات والمعاهد التعليمية تمثل أحد الأذرع التدريبية والبحثية المهمة في القطاع الصحي، حيث تتيح فرص التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي المتخصص لكافة أفراد الأطقم الطبية، ولا سيما شباب الأطباء، بما يضمن استدامة كفاءة الخدمة الصحية داخل هذه المنشآت.

من جانبه، صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن حركة التعيينات الأخيرة تمت وفقًا للمادة 80 من لائحة تنظيم العمل بالهيئة، الصادرة بالقرار رقم 2849 لسنة 2022، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تغطية احتياجاتها المتزايدة من الكوادر الطبية المؤهلة، وتعزيز قدراتها في تلبية الطلب على مختلف الخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة تعتزم مواصلة التعيين في نفس الدرجة الوظيفية وفقًا للاحتياجات الفعلية وتوافر الدرجات المالية، مشيدًا بدور الفرق الطبية وجهودهم المتواصلة في تقديم خدمات علاجية متميزة، والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

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