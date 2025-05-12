نشرة التوك شو| البترول تعوض المتضررين من "البنزين المغشوش" وتواصل جلسات الاستماع لقانون الإيجار القديم

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

بحد أقصى 2000 جنيه.. "البترول" تعوض المتضررين من "البنزين المغشوش" بشرط

أعلن المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن قرار بصرف تعويضات مالية للمواطنين المتضررين من استخدام بنزين غير مطابق للمواصفات، وذلك بحد أقصى 2000 جنيه.

وأوضح المهندس عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الوزارة تحركت فور رصد شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه المشكلة.

البترول توضح شروط الحصول على التعويض الفوري لمتضرري غش البنزين

أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الوزارة استجابت بشكل فوري للشكاوى التي وردت من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشكلة في جودة البنزين ببعض محطات الوقود، موضحًا أنه تم تتبع هذه الشكاوى ومتابعتها على أرض الواقع لتحديد المحطات المتأثرة وحجم المشكلة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أكد عاطف، أن إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بلغ 807 عينة من مختلف المحطات على مستوى الجمهورية، حيث أظهرت النتائج مطابقة 802 عينة للمواصفات، بينما تبين وجود 5 عينات فقط غير مطابقة.

برلماني: لدي مستندات وفيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية واستبدالها بمياه

أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أنه يمتلك مستندات وفيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية واستبدالها بمياه في المستودعات الرئيسية لوزارة البترول.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، غلى قناة الحدث، أكد الجبلاوي، أنه سبق وحذر منذ عام من الاستغلال والغش في البنزين، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تحدث داخل محطات البنزين والبعض الآخر من خلال السائقين خلال عمليات نقل المواد البترولية من المستودعات لمحطات البنزين.

البنزين المغشوش| متحدث البترول يكشف تفاصيل جديدة.. ولميس الحديدي: هو في طلمبة بـ2000 جنيه؟

أكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، عدم وجود أي تناقض بين البيان الأول للوزارة بشأن عينات البنزين وبين البيان اللاحق الذي أشار إلى وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات من إجمالي 807 عينات تم فحصها.

وأوضح المهندس عاطف، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن "البيان الأول ارتكز على عينات محددة تم أخذها في البداية، قبل أن تصلنا شكاوى المواطنين، وبعد إعلان الرقم الساخن لتلقي الشكاوى، تفاعل الجمهور على مستوى الجمهورية على مدار 5 أيام، وبلغ عدد الشكاوى 870 شكوى".

اللواء سمير فرج: زيارة ترامب للمنطقة قد تحمل وقف إطلاق النار وشيك في غزة

أشار اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر السياسي والعسكري، إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة تحمل في طياتها تطورات هامة بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا أن هناك مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال اللواء فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، إن "هناك انقضاء لشهر العسل الذي كان بين نتنياهو وترامب"، مستشهدًا باتفاق ترامب مع الحوثيين على وقف إطلاق النار دون علم إسرائيل، واتصالات أمريكية مباشرة مع حماس.

الطرد غير دستوري.. الممثل القانوني المستأجرين: لا تنازل عن حقوقنا في الإيجار القديم

أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني عن مستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، على التمسك الكامل بحقوق ومكتسبات المستأجرين، مشددًا على أن فكرة فسخ وإنهاء العقود التي نص عليها مشروع القانون في المادة الخامسة مرفوضة وغير دستورية.

وقال المستشار حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، ردًا على المطالبات بزيادة القيمة الإيجارية المتدنية: "لا داعي للحديث عن 5 جنيهات وغيره، حكم المحكمة الدستورية بتحريك القيمة الإيجارية بات والإيجارات هتتعدل".