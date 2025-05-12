إعلان

"زراعة النواب": ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية

07:00 ص الإثنين 12 مايو 2025

النائب هشام الحصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، خلال الفترة الحالية يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية، لمواجهة الزيادة السكانية التي تتطلب زيادة في الإنتاج الزراعي، وكذلك لمواجهة الظروف المحيطة بالدولة المصرية والتي تتطلب سد الفجوة الغذائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الزراعة.

وأضاف "الحصري"، أننا ندعم وزارة الزراعة من أجل القيام بدورها علي الوجه الأمثل في زيادة حجم الإنتاج الزراعي وسد الفجوة الغذائية.

وحرص الحصري، على توجيه الشكر للحكومة وبشكل خاص وزارة الزراعة على التعاون مع لجنة الزراعة في مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن، حيث تم سداد جزء كبير وجاري إنهاء إجراءات سداد الباقي.

وحول مشروع الموازنة الجديدة لقطاع الزراعة، دعا الحصري إلى أهمية التعاون بين الوزارات بشكل النسيج الواحد للحكومة، موضحًا أن دعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها هو أمر يصب في صالح الحكومة والدولة بأكملها، من خلال تحقيق الغرض العام وهو زيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما في كل لقاءاته على توجيه الشكر للمزارعين باعتبارهم جنود مصر في معركة تحقيق الأمن الغذائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب هشام الحصري وزارة الزراعة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة الزيادة السكانية الرئيس السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط