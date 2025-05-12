"زراعة النواب": ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، خلال الفترة الحالية يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية، لمواجهة الزيادة السكانية التي تتطلب زيادة في الإنتاج الزراعي، وكذلك لمواجهة الظروف المحيطة بالدولة المصرية والتي تتطلب سد الفجوة الغذائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الزراعة.

وأضاف "الحصري"، أننا ندعم وزارة الزراعة من أجل القيام بدورها علي الوجه الأمثل في زيادة حجم الإنتاج الزراعي وسد الفجوة الغذائية.

وحرص الحصري، على توجيه الشكر للحكومة وبشكل خاص وزارة الزراعة على التعاون مع لجنة الزراعة في مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن، حيث تم سداد جزء كبير وجاري إنهاء إجراءات سداد الباقي.

وحول مشروع الموازنة الجديدة لقطاع الزراعة، دعا الحصري إلى أهمية التعاون بين الوزارات بشكل النسيج الواحد للحكومة، موضحًا أن دعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها هو أمر يصب في صالح الحكومة والدولة بأكملها، من خلال تحقيق الغرض العام وهو زيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما في كل لقاءاته على توجيه الشكر للمزارعين باعتبارهم جنود مصر في معركة تحقيق الأمن الغذائي.