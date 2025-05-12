تراجع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الإثنين حتى السبت 17 مايو 2025.

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات لتكون على السواحل الشمالية 24 درجة، والقاهرة الكبرى 31 إلى 34 درجة، وشمال الصعيد 33 إلى 36 درجة.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح غدًا الإثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر.