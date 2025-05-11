مجدي يعقوب عن التمريض: مهنة نبيلة ولا يمكن الاستغناء عنها

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعرب جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، عن تقديره العميق لمهنة التمريض، مؤكدًا أنها مهنة نبيلة ومحورية في أي نظام صحي متكامل، ولا يمكن الاستغناء عنها مهما بلغت تطورات التكنولوجيا أو تقدم الطب.

وأكد السير مجدي يعقوب خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي للتمريض، أن حبه واحترامه الكبير للعاملين في مجال التمريض نابع من تجاربه العملية التي عاشها على مدار مسيرته المهنية الطويلة، قائلاً: "احترامي وحبي لمهنة التمريض نابع من القلب، هي مهنة مهمة جدًا وشكرًا جزيلاً على الفرصة السعيدة، أنا بحبكم جدًا وبقدّركم أكتر".

وخلال كلمته، استعاد السير يعقوب واحدة من أبرز المواقف التي رسّخت في ذهنه أهمية التمريض، مشيرًا إلى ليلة مرهقة قضّاها في مستشفى أسوان أثناء إجراء عملية دقيقة، وقال: "كنت مرهقًا للغاية، وكانت العملية معقدة جدًا، وقتها اعتمدت على الممرض محمود عبد الحي، ولولا كفاءة الطاقم التمريضي، كنا فشلنا في إنقاذ الحالة".

وأوضح أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل هي نموذج متكرر في جميع المؤسسات الصحية التي تُحسن استثمار قدرات فرق التمريض، مؤكداً أن التمريض هو العمود الفقري لكل مستشفى ناجح، وأن دوره لا يقل أهمية عن دور الجراح أو الطبيب الاستشاري.

واختتم السير يعقوب كلمته برسالة تقدير قال فيها: "أنتم قلب الرعاية الصحية النابض.. من دونكم ما كنا نجحنا ولا أنقذنا الأرواح.. دمتم فخرًا لنا جميعًا".