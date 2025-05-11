25 صورة من عزاء زوجة الإعلامي محمد شردي بحضور شخصيات عامة وسياسية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

أقيم اليوم الأحد عزاء زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور شخصيات إعلامية وسياسية.

وحرص النائب والإعلامي مصطفى بكري على تقديم واجب العزاء، كما حضر محمد أنور السادات وحسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، ونيازي سلام رئيس بنك الطعام.

كما حضر رئيس حزب الحركة الوطنية الوزير عاصم الجزار والسيد القصير الأمين العام للحزب، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة وماجد منير وكيل الهيئة الوطنية للصحافة والنائب فؤاد بدراوي والنائب عبدالعزيز النحاس، واللواء سمير فرج واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق.

وحضر وزير البترول الأسبق المهندس عبدالله غراب، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق.

يذكر أن محمد مصطفى شردي أعلن عبر حسابه على "فيسبوك"، وفاة زوجته، كما نعاها قائلا: "ورحلت زوجتي الغالية، اسألكم الدعاء لها فلقد عانت كثيرًا في مرضها".

وشيعت جنازة الراحلة بعد صلاة ظهر أمس من مسجد الشرطة، وعانت سالي عصام زوجة محمد شردي خلال الفترة الماضية من المرض، كما طالب جمهوره بتكثيف الدعاء لها، وتحديدًا بعد دخولها إلى أحد المستشفيات مطلع رمضان الماضي.