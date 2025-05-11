برلماني: لدي مستندات وفيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية واستبدالها بمياه

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أنه يمتلك مستندات وفيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية واستبدالها بمياه في المستودعات الرئيسية لوزارة البترول.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، غلى قناة الحدث، أكد الجبلاوي، أنه سبق وحذر منذ عام من الاستغلال والغش في البنزين، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تحدث داخل محطات البنزين والبعض الآخر من خلال السائقين خلال عمليات نقل المواد البترولية من المستودعات لمحطات البنزين.

وأشار الجبلاوي، إلى أن الجزء الأخطر في عملية غش المواد البترولية متعلق بالمستودعات الرئيسية، التي من المفترض أن تفرض عليها رقابة شديدة، معقبًا: "فيه أفراد مستفيدين من غش البنزين، ليه بنوجه الاتهام للحكومة، الـ5 محطات وقود كام مواطن اتأذى منها بسبب البنزين المغشوش".

وأضاف الجبلاوي أن هناك استبدالًا متعمدًا لكميات من المواد البترولية بـ"المياه" داخل هذه المستودعات، مشيرًا إلى ان وزارة البترول سبق وأن قامت بفصل عدد من العاملين بعد ثبوت تورطهم في عمليات غش للبنزين".