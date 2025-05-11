"تنظيم الاتصالات": الجهاز ثاني الهيئات الاقتصادية تحقيقاً للأرباح بـ18 مليار جنيه

كتب- نشأت علي:

استعرض المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نجاحات المؤشرات المالية للموازنة الجارية والتي أكدت على استمرار تحقيق تقدم في ترتيبه بين الهيئات الاقتصادية الأكثر تحقيقًا لصافي الأرباح السنوية والذي شهد تقدمه من المركز الخامس إلى الثالث فالثاني خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف "شمروخ"، خلال اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأن بند الإيرادات في: الموازنة الجارية حقق طفرة كبيرة وقدرت الإيرادات الإجمالية بمبلغ 18 مليار جنيه، بزيادة نحو 6.5 مليار جنيه عن إجمالي الإيرادات بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.

وتابع شمروخ بأنه قدرت المصروفات (بدون الضريبة) بمبلغ 3.130 مليار جنيه (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثون مليون جنيه لا غير) وبزيادة قدرها نحو 1.2 مليار جنيه عن إجمالي المصروفات (بدون الضريبة) بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.

ولفت شمروخ انه نتج عن مقابلة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات فائض قبل الضريبة بمبلغ 14.870 مليار جنيه (أربعة عشر ملياراً وثمانمائة وسبعون مليون جنيه لا غير).

وبلغ الفائض (القابل للتوزيع بعد خصم الضريبة) 11.52 مليون جنيه بزيادة قدرها 54% عن الفائض الموازني للعام المالي 2024/2025 وبيان فائض العام المالي 2025/2026 على النحو التالي:

مبلغ 6.915 مليون يمثل فائض الحكومة الموازني، ومبلغ 4,60 مليون جنيه يحدد مجلس إدارة الجهاز طريقة توزيعه وذلك لدى اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للجهاز إعمالا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/151) بتاريخ 19/9/2024 في هذا الشأن.



وشدد شمروخ بأنه قدر اجمالي الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2025/2026) بمبلغ 1.295 مليار جنيه بزيادة قدرها 589.48 مليون جنيه عن الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2024/2025).