"محلية النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للعام المالي القادم

كتب- محمد نصار:

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني عضو مجلس النواب على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم لتعزيز دوره ومساعدته في القيام بدور على أكمل وجه في تأهيل ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالمحليات.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة تقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء وزيادة عدد الكوادر البشرية الموجودة والإمكانيات اللوجيستية بالقطاع بما يساهم في تحقيق خطة الوزارة لمكافحة أي مظاهر للفساد أو الإهمال والتقصير في العمل.

وخلال الجلسة أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالجهود التى قامت بها وزيرة التنمية المحلية فى العديد من الملفات التى تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، وأشاروا إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في تحريك المياه الراكدة في الادارة المحلية بالمحافظات.

كما أشادوا بالجولات الميدانية المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية على عدد من أحياء محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة لضبط بعض المخالفات والتقصير في أداء المهام من الموظفين.