اللواء سمير فرج: زيارة ترامب للمنطقة قد تحمل وقف إطلاق النار وشيك في غزة

كتب- حسن مرسي:

أشار اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر السياسي والعسكري، إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة تحمل في طياتها تطورات هامة بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا أن هناك مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال اللواء فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، إن "هناك انقضاء لشهر العسل الذي كان بين نتنياهو وترامب"، مستشهدًا باتفاق ترامب مع الحوثيين على وقف إطلاق النار دون علم إسرائيل، واتصالات أمريكية مباشرة مع حماس.

وأكد الخبير العسكري أن الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، والتي تشهد "أسوأ المجاعات في التاريخ"، تفرض ضرورة التحرك العاجل لوقف القتال وإدخال المساعدات.

وتوقع أن يطرح ترامب "الحل النهائي لمشكلة غزة" خلال زيارته التي تبدأ يوم الثلاثاء القادم، وهو ما وصفه بـ"الشيء الذي يراعب إسرائيل".

ونوّه اللواء فرج إلى أن ترامب، الذي نجح في التوسط لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، يطمح إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام، مؤكدًا أن "كلنا أمل أن يأتي ترامب ومعه حمامة السلام لغزة".

وأوضح أن هناك تسريبات حول خطة أمريكية لإدارة غزة في المرحلة الأولى، تتضمن وجود "قائد أمريكي مع حكومة تكنوقراط فلسطينية ليست من بينها حماس".

وأشار إلى أن حماس طالبت بضمانات بعدم عودة إسرائيل لتدمير القطاع بعد إعادة الإعمار، وأن الولايات المتحدة ستتعهد بذلك.

وشدد اللواء فرج على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن "مصر هدفها الأول والأخير خير دخول المساعدات إلى أهالي غزة".

وأعرب عن أمله في أن تتولى مصر عملية إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار، وأن يفي الرئيس الفرنسي بوعده بتعبئة الدعم الأوروبي لهذا الغرض.