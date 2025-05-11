انتهاء الموجة الحارة وتراجع 8 درجات.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تصل إلى 8 درجات.

وأوضحت أنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة والوجه البحري ومدن القناة 31 درجة والسواحل الشمالية الغربية 26 درجة.