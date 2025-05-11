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بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"

06:51 م الأحد 11 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 150 شابا وفتاة من القيادات الشبابية من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر" للقيادة الدولية، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن منحة ناصر للقيادة الدولية منصة يمكن من خلالها إقامة شبكة كبيرة من العلاقات للمساعدة في الساحة العالمية.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منحة ناصر الرئيس عبدالفتاح السيسي منحة ناصر للقيادة الدولية
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