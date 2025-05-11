الصحة: إصدار وتجديد 46 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال 5 أشهر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 46 ألفًا و651 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى الأول من شهر مايو 2025، وذلك حرصا من الوزارة على ضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار 33 ألفًا و11 ترخيصًا جديدًا لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لـ 13 ألفًا و640 آخرين، مشيرًا إصدار 11 ألفًا و857 ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب البشري، و4 آلاف و776 لطب الأسنان، و1059 للصيدلة، و1031 للطب البيطري، و1934 لممارسة العلاج الطبيعي، و207 لأخصائيي العلاج الطبيعي.

وفيما يتعلق بمهنة التمريض، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إصدار 7 آلاف و219 ترخيص مزاولة مهنة لأخصائي التمريض، و1720 لفنيي التمريض، و43 لممارسة تقني في التمريض، و39 لدبلوم التمريض.

وأضاف "زكي" أن الوزارة تُلزم المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر دون التأكد من كفاءتهم العلمية، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة المشار إليها لـ 39 خبيرًا في مختلف التخصصات الطبية.

وتابع: تحققت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص إلكترونيًا من صحة 6 آلاف و779 شهادة تخرج وترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، بغرض اعتمادها للسفر للخارج، بالتعاون مع شركة داتا فلو.

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