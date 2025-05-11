حوافز جديدة.. حركة تنقلات بين قيادات شبكات "الإسكندرية للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حركة تنقلات موسعة بين عدد من قيادات الشبكات على مستوى الشركة.

وتضمنت حركة التنقلات ما يلي:

- تكليف المهندس هاني محمد فتحي عناني، رئيس قطاع شبكات توزيع وسط، بالإشراف على وظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع شرق، بالإضافة إلى عمله الأصلي لحين شغل الوظيفة.

- نقل عدد من الوظائف العليا بالشركة، والتي تضم المهندس محمد إبراهيم محمد، رئيس قطاع شبكات توزيع الساحل الشمالي الغربي، إلى رئيس قطاع شبكات توزيع المنتزه، والمهندسة إيمان يونس الفار، رئيس قطاع شبكات المنتزه، إلى رئيس قطاع شبكات توزيع الساحل الشمالي الغربي، وعمر عبد الخالق إبراهيم محروس، مدير عام شبكات توزيع أبو قير وسيدي بشر، إلى مدير عام شبكات توزيع العامرية وميرغم، وسالي كمال علي دويدار، مدير عام شبكات توزيع الإبراهيمية وسموحة، إلى مدير عام شبكات توزيع أبو قير وسيدي بشر، وهشام سعد متولي سليمان، مدير عام شبكات توزيع العامرية وميرغم، إلى مدير عام شبكات توزيع الإبراهيمية وسموحة.

وتم تكليف المهندسة ميار إبراهيم محمد مرسي، مهندس ثالث بالدرجة الثالثة بقطاعات شبكات التوزيع، من الإشراف على وظيفة مدير عام شبكات الدخيلة، وتستمر بالعمل بإدارة شبكات توزيع الدخيلة بوظيفة مهندس ثالث بنفس الدرجة.

وتم تكليف المهندس أحمد إبراهيم عبد العاطي أبو عارف مهندس ثالث بالدرجة الثالثة بقطاعات شبكات التوزيع، من الإشراف على وظيفة مدير إدارة شبكات توزيع الإبراهيمية، وينقل للعامل بإدارة شبكات توزيع أبيس، بوظيفة مهندس ثالث بنفس درجته الحالية.

وتضمن القرار تكليف المهندس علي محمد علي صابر، مهندس أول بإدارة شبكات توزيع أبيس، ليقوم بمهام مهندس أول، ويقوم بالإشراف على وظيفة مدير إدارة شبكات توزيع الإبراهيمية، بالإضافة إلى تكليف المهندس أحمد السيد مصطفى، مهندس أول بإدارة شبكات توزيع الدخيلة؛ ليقوم بمهام مهندس أول، ويقوم بالإشراف على وظيفة مدير إدارة شبكات توزيع الدخيلة.

وقررت الشركة أيضًا منح حافز لموظفيها مقابل الجهود التي يتم بذلها للتصدي لسرقة التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة، حسب منشور صادر عنها، أنه سيتم إثابة الفنيين والمحصلين الذين يبلغون عن حالات سرقات التيار تثبت صحتها من منطلق حرص الشركة للقضاء نهائيًّا على تلك الظاهرة السلبية، وتنفيذًا لتوصيات اللجنة الفنية العليا للشبكات.

وأشارت الشركة، عبر منشورها، إلى أن الحافز سيصل من صرف شهر على الأساسي إلى أسبوع حسب الحالات المبلغ عنها وثبت صحتها.

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