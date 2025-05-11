رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 2000 معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل 2000 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مادة الدراسات الاجتماعية)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية هنا.

كان الجهاز قد أعلن في 6 فبراير الماضي عن مسابقة لشغل 2000 وظيفة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

ويهيب الجهاز بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

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